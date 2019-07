Balingen Real eröffnet als Markthalle auf Gehrn

Ein wichtiges Thema ist zudem die Vermeidung von Verpackungsmüll, insbesondere Plastik: Obst und Gemüse kann man sich in Mehrwegnetz oder in Papier einpacken; an den Frischetheken soll schon bald der Einkauf mit selbst mitgebrachten Behältnissen möglich sein. "In diesem Bereich sind wir als Händler in der Verantwortung", sagte Müller-Sarmiento, ein "weiter so" dürfe es angesichts des globalen Plastik-Problems nicht geben.

Der Markt präsentiert sich nach der zehnmonatigen Umbauphase innen wie außen in einem komplett neuen Gewand. Den Umbau gestemmt hat die Balinger Immobiliengesellschaft FSP, deren Geschäftsführer Joachim Feyrer sich am Mittwoch glücklich darüber zeigte, dass am Ende und bis zum Eröffnungstermin soweit alles geklappt hat.

Mehrere Millionen Euro habe die FSP in die Modernisierung des Gebäudes gesteckt; dazu kommen rund vier Millionen Euro, die Real in die Einrichtung investiert hat.