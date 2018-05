Balingen Reaktionen auf "Geburtenflut"

Balingen (det). In diesem Kindergartenjahr stehen ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung, im kommenden müssen zusätzliche Krippenplätze geschaffen werden. Hierfür sind kurzfristige Lösungen umzusetzen. Dies sagte am Dienstag der Leiter des Amts für Familie, Bildung und Vereine, Harry Jenter, in der Sitzung des Verwaltungsausschusses.