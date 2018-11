Balingen Rauschend tanzen wie einst bei Hofe

Bereits zum fünften Mal in Folge fand der Tanztag in Balingen statt. Bislang sind die Interessenten vornehmlich Erwachsene. Die Organisatoren freuen sich jedoch auch, wenn Jugendliche bei den folgenden Terminen am 17. November und 15. Dezember schnuppern. Wer also Spaß am Verkleiden, Schauspielern und Tanzen mitbringt, sollte sich diese Möglichkeit nicht entgehen lassen. Die Rokoko-Tanzgruppe Balingen ist nämlich neben der Tanzgruppe in Biberach in weitem Umkreis die einzige, die diese Möglichkeit anbietet. Zu den bislang angeschafften, sehr aufwendigen Kostümen sollen im Laufe der Zeit weitere hinzukommen.

Infos zur Tanzgruppe erteilt Manfred Wörner, Telefon 07433/27 64 53, E-Mail info@manfred-woerner.com.