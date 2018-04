Balingen Raum für Insekten und Amphibien

15 Gartenbesitzer meldeten ihr Interesse an, vier Vorhaben wurden ausgewählt. In den kommenden Wochen werden nun auf einem Balkon in Weilstetten in Kübeln Beeren, Kräuter, Blumen und kleine Sträucher eingepflanzt und ein kleines Wasserbecken aufgestellt. Die Gestaltung von zwei Gärten in Balingen und Weilstetten sowie des Frommerner Schulgartens konzentriert sich unter anderem auf die Anpflanzung von Bienenwiesen, Obstbäumen und Hochbeeten, wobei es auch Rasen als Spielfläche für Kinder geben wird. "In einem Fall wollen wir Mauern mit Wein bepflanzen", erklärt Uwe Bauer die Pläne.