Balingen "Rassismus ist auch hier allgegenwärtig"

Balingen - Am Freitag in der Sendung "Brisant", am Sonntag im Radio, am Montag in der Landesschau: Juandalynn Abernathy aus Balingen ist wegen der Proteste gegen Rassismus in den USA und in anderen Ländern eine gefragte Gesprächspartnerin. Und sie bezieht eindeutig Stellung. Welche eigenen Erfahrungen sie auch hierzulande gemacht hat, erzählt sie in unserem (SB+)-Artikel.