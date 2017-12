Balingen Rambofahrer überholt und rammt dann Auto

Balingen. Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagabend an der Einmündung der Querspange Auf Stetten in die Wilhelm-Kraut-Straße in Balingen einen Citroën gerammt. Grund für den Vorfall war nach Angaben der Polizei ein vorausgegangener Überholvorgang auf der Bundesstraße 27.