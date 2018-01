Balingen Ralph Manno spielt Mozart

Doch das Herz Ralph Mannos schlug so laut für das Zusammenwirken mit gleichgesinnten Musikern in kleineren Besetzungen, dass er sich zunehmend der Kammermusik widmete. So ist er Mitbegründer des international erfolgreichen ensemble incanto, das zu den weltweit besten Ensembles in der Besetzung Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier gehörte.

Er musizierte mit Pianisten wie Alfredo Perl, Ragna Schirmer, Nina Tichman, Florian Uhlig, Sheila Arnold, Olaf Dressler, Michael Endres, Friedrich Höricke, Günter Ludwig, Henri Sigfridsson, Anthony Spiri und Gottlieb Wallisch, mit Geigern wie Erik Schumann, Miriam Contzen, Ariadne Daskalakis, Saschko Gawrilow, Ernst Kovacic, Mark Gothoni, Michaela Martin, Latica Honda-Rosenberg, Michaela Paetsch, Ingolf Turban, mit den Cellisten Richard Harwood, Frans Helmerson, Jens Peter Maintz, Siegfrid Palm, Guido Schiefen, Julian Steckel und Nicolas Altstaedt sowie mit Streichquartetten wie dem Auryn-, Delian-, Mandelring-, Kuss-, Minguet-, Bennewitz- oder dem Schumann-Quartett.

Als Solist gastiert Ralph Manno bei vielen renommierten Orchestern und ist ein gefragter Partner auf den internationalen Konzertpodien. Dass ein ausgezeichneter Pädagoge in ihm steckt, beweist er nicht nur in seiner Tätigkeit als Professor für Klarinette an der Musikhochschule Köln, an die er im Alter von 29 Jahren berufen wurde.

Viele seiner Studenten gewannen Preise auf internationalen Wettbewerben, spielen in weltbekannten Orchestern oder sind Professoren und Lehrer an renommierten Musikhochschulen. Manno gibt darüber hinaus regelmäßig Meisterkurse in den USA, Japan, Südamerika, Australien und Europa.

