Zehn aktive Radler vom "Treffpunkt60plusminus" sind zur ersten Radtour in diesem Jahr von Fridingen nach Sigmaringen gestartet. Entlang an Schmeie und Donau führte die Tour zum Kloster Inzigkofen, wo der prächtige Kräutergarten besichtigt wurde. Nach einem Einkehrschwung in Sigmaringen machten sich die Teilnehmer wieder auf den Heimweg. Foto: Kappelhoff