Balingen Radeln bald verboten in Fußgängerzone?

Balingen - Das Radfahren in der Balinger Fußgängerzone rund um die Stadtkirche könnte demnächst verboten werden. Annegret Lang hat am Dienstag im Gemeinderat namens der SPD-Fraktion die Stadtverwaltung aufgefordert zu prüfen, sich die Situation genau anzuschauen und zu eruieren, ob Radfahrer in der Fußgängerzone sowie auf dem Hinteren Kirchplatz künftig ihre Drahtesel schieben müssen.