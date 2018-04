Balingen Rad-Wander-Shuttle fährt ab 1. Mai wieder

Das Shuttle-Netz ermöglicht Ausflüglern eine flexible Gestaltung ihrer Rad- und Wandertouren, unabhängig von den steilen Anstiegen des Albtraufs oder von Rundtouren, zurück zu einem bestimmten Ausgangspunkt. An mehreren Haltepunkten stehen Rad-Wander-Busse zur Verfügung. "Lassen Sie also Ihr Auto stehen und nutzen Sie dieses attraktive Angebot, die Zollernalb nach der Anreise mit Bahn und Bus in aller Ruhe per Fahrrad oder zu Fuß zu entdecken", schlägt naldo-Geschäftsführer Dieter Pfeffer vor.

Auch der Radexpress Eyachtäler, der von Hechingen über Haigerloch nach Eyach und zurück fährt, startet am 1. Mai und lädt zu Ausflügen ins Neckar- und Starzeltal ein. Zudem fahren der Nauf-Nab-Trauf-Bus und der Rad-Wander-Bus 300 zur Burg Hohenzollern und auf den Raichberg sowie der Schlichem-Rad-Wander-Bus von Balingen über die Lochen und Schömberg bis nach Epfendorf und bietet zusätzliche tolle Ausflugsmöglichkeiten.

Wie Pfeffer erklärt, halte naldo mit den Tagestickets das passende Tarifangebot bereit: "Ein naldo-Tagesticket Gruppe für das gesamte Netz kostet 19,50 Euro. Mit ihm können bis zu fünf Personen einen ganzen Tag lang im gesamten naldo-Verbundgebiet beliebig unterwegs sein."