Balingen Quote steigt im Zollernalbkreis im August auf 3,3 Prozent

Die Quote liegt in Balingen und Hechingen bei jeweils 2,9 Prozent und in Albstadt bei 4,0 Prozent. Für den Zollernalbkreis ergibt das eine durchschnittliche Quote von 3,3 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen stieg die Arbeitslosenquote auf 2,9 Prozent. Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk um zwei Zehntel unter dem Landesdurchschnitt.

Wie jedes Jahr machten sich die Sommerferien und das Ende schulischer und betrieblicher Ausbildungsgänge auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar, heißt es in der Mitteilung der Balinger Arbeitsagentur. "Der August ist für uns immer ein schwieriger Monat", sagt Karsten Bühl, Geschäftsführer operativ der Balinger Agentur für Arbeit. "Der Arbeitslosenbestand ist zwar seit Juli um mehr als ein Zehntel gestiegen, er liegt aber trotzdem auf dem niedrigsten August-Stand seit Anfang der 1990er Jahre." Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei die Zahl der Arbeitslosen um 7,7 Prozent geringer.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in der Ferienzeit zurückgegangen. Im August wurden der Agentur für Arbeit 910 Stellen gemeldet. Das sind gut zehn Prozent weniger als im Juli und acht Prozent weniger als vor einem Jahr. Derzeit hat die Arbeitsagentur 3760 offene Stellen im Pool. Besonders groß ist die Arbeitskräftenachfrage in Metallerzeugung, -bearbeitung und Metallbau mit fast 500 freien Stellen. 420 neue Mitarbeiter in Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufen werden gesucht, 250 in der Logistik und 230 im Verkauf.