Balingen Quote sinkt in Balingen auf 2,3 Prozent

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote im Agenturbezirk beträgt im Dezember unverändert 2,8 Prozent und liegt damit um vier Zehntel unter dem Vorjahreswert. Im Landkreis Sigmaringen stieg die Quote in den vergangenen vier Wochen um 0,1 auf 2,7 Prozent.

Entgegen des sonst vor Weihnachten üblichen Trends war in diesem Dezember kaum Zurückhaltung bei der Einstellungsbereitschaft der Betriebe festzustellen: Die Nachfrage nach Arbeitskräften war genau so hoch wie in den vier Wochen davor und damit um ein Fünftel höher als vor einem Jahr zur gleichen Zeit. 940 Stellen wurden dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Balingen und der beiden Jobcenter Zollernalbkreis und Landkreis Sigmaringen im Dezember gemeldet, im ganzen Jahr 2018 waren es mehr als 11 400 Stellen, fast zehn Prozent mehr als 2017. Die Agentur für Arbeit Balingen hat zum Jahreswechsel rund 3840 gemeldete Stellen im Pool.

Bei den Arbeitslosen unterscheidet man jene in der Arbeitslosenversicherung, die in der Regel längstens ein Jahr arbeitslos sind, und die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung nach dem SGB II – landläufig als "Hartz IV" bezeichnet –, die von den Jobcentern betreut werden. Von den 5100 Arbeitslosen gehören derzeit 2480 oder rund 48 Prozent zu SGB II. Im Zollernalbkreis sind derzeit 1550 SGB-II-Arbeitslose gemeldet, im Landkreis Sigmaringen 930. In der Arbeitslosenversicherung sind knapp 2640 Personen erfasst, davon 1590 im Zollernalbkreis und 1050 im Landkreis Sigmaringen. Das sind zwar 100 mehr als im November, aber 200 oder 6,4 Prozent weniger als im Vorjahr um diese Zeit.