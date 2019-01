Balingen Quartett beschert einen wundervollen Start

Balingen. Vorzugsweise an Wochenenden. Partner von Musikern müssen wissen, worauf sie sich einlassen. Letzteres haben Ellen (Piano und Gesang) und Bernd Marquart (Flügelhorn, Trompete) ganz elegant gelöst: Sie teilen nicht nur ihre leidenschaftliche Profession, sondern sie sind auch ein Ehepaar.

Seit beinahe zwei Jahrzehnten sind sie vorzugsweise als Duo unterwegs. Vom gemeinsamen Auftritt tags zuvor in Solothurn allerdings, brachten die beiden zum Gastspiel im Balinger Zollernschloss noch zwei weitere absolute Hochkaräter der Jazz-Szene mit: den Schlagzeuger Willy Ketzer und Joel Locher am Bass. Deren Referenzen reichen von Paul Kuhn über Helge Schneider und diversen hochklassigen Big Bands bis hin zu Bireli Lagrene, Scott Hamilton und Pee Wee Ellis. Da kann an einem solchen Abend eigentlich gar nichts schiefgehen.

Es kam, wie es kommen musste. Kurzerhand eroberte sich das musikalisch brillante Quartett die Sympathien und die Begeisterung des Publikums. Spätestens beim dritten Stück "Exactly Like You" wurde deutlich, dass die Jazz-Begeisterten der Region sich einen besseren Start in das Jahr 2019 nicht hätten wünschen können: Eine famose Band mit hinreißendem Mainstream-Jazz.