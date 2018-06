Balingen Public Viewing: Jubel nach Sieg über Schweden

Balingen - Bis zuletzt haben die Fans in der gut gefüllten Balinger Public-Viewing-Arena am Samstagabend gezittert. Erst in der Nachspielzeit wurden sie durch den Last-Minute-Treffer zum 2:1 von Toni Kroos erlöst. Nach dem Siegtreffer kannte der Jubel in der Kunsteisbahn keine Grenzen, die Fans lagen sich in den Armen.