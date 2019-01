Balingen Prozess um tödlichen Unfall neu aufgerollt

Am Montag wurden eine Reihe von Zeugen vernommen, darunter auch der Fahrer des schwarzen Golf. Der wiederum berichtete von einer Öllache am Unfallort und verwahrte sich gegen die Unterstellung, er habe den Angeklagten genötigt.

Der 29-Jährige Beifahrer des Unfallverursachers wies bei seiner Befragung vor Gericht deutliche Gedächtnislücken auf, wollte sich an vieles, was er ursprünglich bei der Polizei angegeben hatte, nicht mehr erinnern. Auch nicht daran, dass er seinen Freund gemahnt haben wollte, langsamer zu fahren, und dass er ihn auf drohendes Aquaplaning hingewiesen habe. Vielmehr gab er nun zu Protokoll, er habe vor dem Unfall "einen Ruck gespürt".

"Sie sagen heute exakt dasselbe wie der Angeklagte", warf ihm der Vorsitzende Richter Volker Schwarz vor und wies in aller Deutlichkeit auf die Folgen einer Falschaussage hin. Dies hatte jedoch nur den Effekt, dass der Zeuge sich nun an gar nichts mehr erinnerte: "Das ist ja ewig lang her." Zudem wisse er nicht mehr, was er im Zusammenhang mit dem Unfall erlebt habe und was ihm im Nachhinein erzählt worden sei.

Markanter Golf hatte offenbar weitere Autofahrer genötigt

Ein weiterer Zeuge hatte sich am Tag nach dem Unfall gemeldet, nachdem er das Auto des Unfallverursachers in der Zeitung gesehen hatte. Dieses habe einen Tag vor dem tödlichen Zusammenstoß auf derselben Strecke plötzlich vor ihm ausgeschert, so dass er abrupt bremsen musste, sagte er. Ein weiterer Zeuge gab an, von dem markanten, mit Breitreifen bestückten blauen Golf R den er ebenfalls in der Zeitung gesehen hatte, genötigt worden zu sein.

Die Verhandlung vor dem Hechinger Landgericht wird am Mittwoch, 30. Januar, um 9 Uhr mit weiteren Zeugenbefragungen fortgesetzt.