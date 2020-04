Balingen Protest gegen Seniorenanlage verstummt nicht

Anwohner protestieren bereits seit einiger Zeit

Diese Entscheidungen könnten auch die drei Widersprüche nicht aufhalten, die von Nachbarn der geplanten Einrichtung gegen die Baugenehmigung bei der Stadtverwaltung eingereicht wurden, erklärt Luppold weiter. Diese seien auch gleich ans Regierungspräsidium weitergeleitet worden, das darüber entscheide. "Die Widersprüche haben aber keine aufschiebende Wirkung", hält Luppold fest.

Bereits im vergangen Sommer, als das Genehmigungsverfahren lief, hatten Anlieger die Möglichkeit genutzt, Einwände vorzubringen. Sie stießen sich vor allem an den Dimensionen des geplanten Gebäudes, das sich ihrer Ansicht nach nicht in die Umgebung einfüge. Zudem werde einer der schönsten Flecken Weilstettens überbaut, wurde vorgebracht. Darüber hinaus kritisierten Anlieger, dass kein Bebauungsplan aufgestellt worden sei.

Die Projektgesellschaft Sonnenhalde Weilstetten plant auf der "grünen Wiese" nahe dem Lochenbad ein Pflegeheim mit 75 Plätzen; Betreiberin ist das Servicehaus Sonnenhalde mit Sitz in Engstingen. Das Gebäude ist dreigeschossig angelegt; das Untergeschoss tritt in Richtung Lochenbad wegen des dorthin abfallenden Gelände zutage. An dieser Stelle ragt das Gebäude etwas mehr als 13 Meter in die Höhe.