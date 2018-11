Balingen Projektorchester glänzt bei schwungvollem Jugendkonzert

Das fast 70-köpfige Orchester soll den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, in einem großen Rahmen Erfahrungen zu sammeln und auch außerhalb des eigenen Vereins Kontakte zu knüpfen. Das Ergebnis wurde nun im Rahmen des Konzerts in der Turnhalle, die restlos gefüllt war, gezeigt.

Und dieses konnte sich sehen lassen. Mit dem Stück "Adventure Land" eröffnete das Projektorchester den Abend. Es führte ein auf eine erste Reise in aufregende Abenteuer. Durch das Programm führte Clemens Sauter. Mit "Isle of Hope, Isle of Tears" folgte ein ruhiges und melodisches Stück, das von den Musikern toll ausgestaltet wurde. Auf eine gefährliche und spannende Bergwanderung wurden die Zuhörer mit dem Stück "Nanga Parbat" entführt. Im Mittelteil des Konzerts wurde die Stimmung mit aktuellen Popsongs wie "Firework" und "Shut up and dance" immer ausgelassener. Ebenfalls zum Mitklatschen lud das Stück "African groove" ein. Höhepunkt des Abends war "Morning Madness", das musikalisch beschreibt, was zwischen dem Aufstehen und dem Weg zur Arbeit alles passieren kann. Diese Beschreibung wurde vom Schlagzeuger Patrick Schneider perfekt inszeniert und dargestellt.

Den offiziellen Rahmen nutzte Jugendleiterin Linda Kraft, um die Ehrungen für die erfolgreichen Teilnahmen an D1- und D2-Lehrgängen zu honorieren. In diesem Jahr waren zehn Jungmusikanten dabei und konnten mit Bestnoten glänzen. Mit dem Stück "Queen greatest hits" beendeten die Jungmusiker schwungvoll ihren Konzertabend.