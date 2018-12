Balingen Kulturbahnhof veranstaltet Projekt "Unbezahlbar"

Nach Stationen auf der ganzen Welt hat der Kulturbahnhof das von Johannes Volkmann initiierte Projekt in die Kreisstadt geholt. Bewusst in der Woche vor Weihnachten. Einen Moment lang innehalten. Einen Schritt zurück treten von der Hektik und dem Konsum, das wollte das Team den Menschen anbieten. Die machten offensichtlich gerne davon Gebrauch.

Bereits am ersten Abend, der musikalisch von Julie Völter und dem Chor des Weltlieder-Singens begleitet wurde, füllte sich die meterlange Tafel in der Wartehalle des Bahnhofs mit rot geschriebenen Gedanken. Blickt man in das das Event begleitende Buch Volkmanns, dann wird schnell klar: So individuell die Gedanken der Menschen sind, so universell sind sie auch. Rund um den Globus und auch in Balingen notierten die Menschen als unbezahlbar: Frieden, Liebe, Familie. Das Lachen von Kindern.

Verloren geht übrigens keine der Notizen. Alle werden gesammelt und zu einer großen Collage zusammengestellt, die dann im Bahnhof ausgestellt wird. Ob Durchreisende oder zum Begleitprogramm Gekommene, ob zufällige Besucher oder gezielt in den Bahnhof Gestrebte – Hunderte Menschen haben notiert, was für sie unbezahlbar ist. "Meine Mama" war da zu lesen. "Einen Kaffee hier zu trinken", schrieb ein anderer. Ein Mann aus Gambia schrieb, wie ein Flüchtling aus Syrien, in seiner Heimatsprache. "Ruhe" notierte jemand, ein anderer "reine Luft zum Atmen" daneben. Menschliche Wünsche und Bedürfnisse, die auch Volkmann auf der ganzen Welt festgehalten hat. Für die Macher eine Aktion, die das ganze Jahr über Sinn und Nachdenken in diese Welt bringen soll.