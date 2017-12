Balingen Professionalisierung von Lehrkräften wird gefordert

Die Qualität von Schule und Unterricht aber lediglich anhand der Ergebnisse von Leistungsvergleichen oder zentralen Klassenarbeiten beurteilen zu wollen, entspringe einem verkürzten Verständnis von Bildung. Im Mittelpunkt der Reformen müsse aus Sicht der GEW die Schul- und Unterrichtsentwicklung und die Professionalisierung der Lehrkräfte stehen, die sich über die gesamte Berufsbiografie erstrecke.

Hierzu bedürfe es schulnaher, aufeinander abgestimmter und regional gebündelter Qualifizierungsangebote. Darüber hinaus sollten Schulen beim Aufbau von professionellen Lerngemeinschaften unterstützt werden, die als Motor der Qualitätsentwicklung von Unterricht und Schulen zu betrachten seien.

Aufwand und Nutzen der bislang praktizierten Selbst- und Fremdevaluation stünden in keinem angemessenen Verhältnis und sollten weiterentwickelt werden. Besonders sinnvoll erscheine in diesem Zusammenhang, wenn durch die Erhebung sozioökonomischer Daten eine nachteilsausgleichende Ressourcenzuweisung an die Schulen erfolgen würde.