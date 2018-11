Balingen Pro Bewerber gibt es 1,5 Ausbildungsstellen

Während in manchen Berufsfeldern die Nachfrage geringer geworden sei, gebe es bei den Fachinformatikern eine "absolute Zunahme": In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl der Auszubildenden verdreifacht. Angesichts von Industrie 4.0 und Digitalisierung hoffe man, in Balingen eine Klasse für Fachinformatiker genehmigt zu bekommen: "Es ist der Beruf der Zukunft."

Fachinformatiker gefragt

Insgesamt könne man mit der Entwicklung im Zollernalbkreis "sehr zufrieden" sein.

Drei Prozent der neu angetretenen Ausbildungsstellen seien mit Flüchtlingen besetzt, hauptsächlich aus Afghanistan und Syrien. Die Abbruchquote liege bei rund zehn Prozent. In manchen Fällen seien ausbildungsbegleitende Hilfen sinnvoll – an Samstagen oder nach Feierabend. "Wir hoffen, die Zahlen auch in Zukunft halten zu können", sagte Brenner.

Der Rückgang bei der Zahl der Neuabschlüsse in Handwerksbetrieben im Zollernalbkreis beträgt ein Prozent; 85 Prozent seien gewerblich, zehn Prozent kaufmännisch, der Rest gewerblich, aber nicht handwerklich, beziehungsweise in Behindertenberufen. 149 Lehrverträge mit Flüchtlingen seien im Bereich der Handwerkskammer abgeschlossen worden, das macht laut Karl-Heinz Goller 7,2 Prozent aller neuen Audszubildenden aus.

Flüchtlinge, fasste Georg Link am Ende zusammen, seien zwar nicht die Lösung für den allgemeinen Fachkräftemangel, aber "ein Mosaiksteinchen", das dazu beitrage. Positiv bewertet er die überdurchschnittlich hohe Zahl von Jugendlichen, die in der Region direkt nach der Schule in Ausbildung gehen: Im Zollernalbkreis sind es 43,7 Prozent, der landesweite Durchschnitt liegt bei 34,8 Prozent.