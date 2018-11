BEZIRKSLIGA Drei Nachholspiele stehen am Donnerstagabend um 19 Uhr in der Bezirksliga Zollern auf dem Programm. Dabei kommt es zu zwei spannenden Verfolgerduellen und einem richtigen Prüfstein für den Tabellenführer. SV Gruol – FC Hechingen. Die Hausherren wollen ihre gute Verfolgersituation nicht aufs Spiel setzen. Deshalb werden sie gegen den starken Aufsteiger sicher Gas geben. Von der Papierform betrachtet ist der SVG klarer Favorit dieser Partie. Die Zollerstädter ihrerseits haben aber nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. FC 07 Albstadt U23 – TSV Harthausen/Scher. Beide Kontrahenten gehören zu den Verfolgern des Tabellenersten Rot-Weiß Ebingen. Es steht ein so genanntes "Sechs-Punkte-Spiel" für die beiden Kontrahenten ins Haus. Denn Beide können mit einem Sieg die Tabellenspitze erklimmen, falls Primus Ebingen gegen Rangendingen verliert. Albstadt stellt den treffsichersten Angriff der Liga, kann der Gast diesen lahm legen? Harthausen wird sich auf Lichtenbol nicht verstecken und seine Chance suchen. FV Rot-Weiß Ebingen – SV Rangendingen. Spitzenreiter Ebingens Devise wird klar sein: mit einem Sieg kann die "Pole-Position" verteidigt werden. Allerdings spielt der Gast bisher eine tolle Runde und sollte nicht unterschätzt werden. Mit dem Heimvorteil im Rücken sind die Rot-Weißen favorisiert. Gelingt dem Gast dennoch eine Überraschung? Für Spannung sollte gesorgt sein. KREISLIGA A1 Auch in der Kreisliga A1 stehen ein Duell zweier Verfolger, sowie der Vergleich zweier Teams aus dem Mittelfeld am Donnerstagabend um 19 Uhr als Nachholspiele auf dem Spielplan. FC Pfeffingen – Jadran Balingen. Punktgleich liegen Pfeffingen und Jadran auf den Plätzen fünf und vier – die Gäste aus der Kreisstadt weisen das bessere Torverhältnis auf. Für beide Mannschaften gilt: nur der Sieger bleibt im Rennen um die vorderen Plätzen und in Schlagdistanz zum Top-Trio aus Obernheim/Nusplingen II, Frommern und Winterlingen. Der Verlierer wird vorerst kleinere Brötchen backen müssen. So ist mit einem spannenden Schlagabtausch zu rechnen. SG Meßstetten/Tieringen – SG Erzingen/Roßwangen/Endingen. Beide Teams sind in der Tabelle direkt nebeneinander – und dennoch ist es schon eine "kleine Welt", die beide von einander trennt. Mit 21 Zählern stehen die Gastgeber auf Rang sieben und dürfen sich bei einem Erfolg noch Hoffnungen machen, in Sachen Meisterschaft noch mitzumischen. Auf Rang acht folgt Erzingen/Roßwangen/Endingen, das mit 15 Punkten die unterer Tabellenhälfte anführt; jedoch vom Abstiegs-Relegationsplatz nur vier Punkte entfernt ist. So geht es für beide Teams um viel: Meßstetten/Tieringen will die vorderen Plätze nicht aus den Augen verlieren, und die Gäste wollen sich mit einem Erfolg Luft nach hinten verschaffen.