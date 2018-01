Balingen Premieren-Tanz mit den Kobolden

"Eine Gruppengröße zwischen 15 und 20 Tänzern ist optimal", sagt Inka Buschmann. "Ansonsten wird es eng – und Erzingen hat zudem auch keine so große Bühne", so die Trainerin, die mit ihren Schützlingen eine ausgefeilte Choreografie eingeübt hat, die so manche Hebefigur beinhaltet.

Besonders freuen sich die Erzinger natürlich auf ihren ersten eigenen Showtanzwettbewerb. "Wir waren schon oft auf Wettbewerben, haben uns dort die Sachen angeschaut, die uns gefallen, und nun ein eigenes Event auf die Beine gestellt", so Buschmann. "Besonders wichtig ist uns dabei, dass eine unabhängige Jury die Wertungen vornimmt und nicht Vertreter unseres eigenen Vereins."

Viel Organisatorisches sei in den vergangenen Wochen mit dem Zunftrat und dem Organisationsteam zu erledigen gewesen. "Der Ausschuss ist zwar federführend, zwei Tänzerinnen vom großen Ballett sowie die Trainerinnen sind ebenso involviert", erklärt Buschmann.

Der Brauchtumsabend an diesem Freitag, 26. Januar, Beginn 20 Uhr, markiert den Auftakt zum Jubiläumswochenende. Neben der Vorstellung von Masken und Zünften treten auch einige Tanzgruppen auf.

Am Samstag, 27. Januar, steigt das 19. Kinderringtreffen. Start des Kinderringumzugs ist um 13.30 Uhr. "An der Umzugsstrecke verteilt werden Besenwirtschaften von verschiedenen Vereinen sein, damit die Gäste gut versorgt sind", sagt Buschmann. Danach gebe es ein lockeres Programm in der Halle, bevor der Showtanzwettbewerb am Abend über die Bühne geht. Ab 20 Uhr treten folgende Gruppen an: Tanzgarde Hart, Tanzgarde Gruol, Großes Spandalenballett Geislingen, Tanzgarde Weilen unter den Rinnen, Tanzgarde Erlaheim, Showtanzgruppe "In Motion" aus Ratshausen und außer Konkurrenz das Mittlere Spandalenballett aus Geislingen.

An beiden Tagen ist ein großes Barzelt an der Halle mit Barbetrieb und DJ aufgebaut.