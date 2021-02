Balingen Post von Nicole wundert Erstwähler

Relativ einfache Antwort: von den Städten und Gemeinden. Diese dürfen Parteien, Wählergruppen und Trägern von Wahlvorschlägen nach Paragraf 50 des Bundesmeldegesetzes im Zusammenhang mit Wahlen auf Anfrage "Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen" erteilen. So teilt etwa die Balinger Stadtverwaltung mit, sie habe die Daten an Nicole Hoffmeister-Kraut herausgegeben. Die konkreten Geburtsdaten werden dabei nicht herausgerückt, wohl aber der Geburtsjahrgang. Daraus wiederum können die Antragssteller Rückschlüsse ziehen auf das Alter – so wie es Nicole Hoffmeister-Kraut und ihre Wahlmannschaft nun offenbar getan haben.