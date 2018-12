Balingen Porträts von Menschen erzählen Geschichten

Balingen. Der Fotograf Kristof Krackhardt hat für die Ausstellung 85 Porträts von Menschen aus Asien, Afrika und Südamerika kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Menschen auf den Bildern sehen einen an, und jeder von ihnen hat eine Geschichte zu erzählen.

Sie zeigen eine Frau bei der Bananen-Ernte in Uganda, ein Mädchen mit Feuerholz und eine Marktfrau in Tansania, ein Mädchen bei der Feldarbeit in Äthiopien, eine Mutter mit Kind auf den Philippinen, einen Vater mit seinem Sohn, der an Cholera erkrankt ist, ein Mädchen auf Trinkwassersuche in Äthiopien, einen Jungen in Kambodscha, ein Mädchen mit Kaffeeblüte in Uganda, einen Markttag in Peru. Hinzu kommen vier Bilder aus Deutschland – darunter ein Kinderporträt, ein Bild der Burg Hohenzollern und ein Blick vom Lochenstein.

Mit der Fotoausstellung will die Brücke Balingen-Bangladesch eine "interkulturelle Brücke" schlagen – und Geld sammeln für die Hilfsprojekte im Hinterland von Bangladesch. Einige der Porträts, die in Asien, Afrika und Südamerika unter anderem für die Aktion "Brot für die Welt" entstanden sind, können in unterschiedlichen Größen als Fotodrucke auf Leinwand bestellt oder als Postkarten gekauft werden.