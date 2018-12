Balingen Polizisten beschimpft: Ein Jahr Gefängnis

Vor Gericht wurde nach und nach klar, was geschehen war: Der Polizei wurde am Abend des 15. Mai eine Ruhestörung gemeldet. Als die Beamten hörten, um wen es sich handelte, rückten sie zu viert mit zwei Streifenfahrzeugen an. Denn der 31-Jährige, um den es ging, war schon einschlägig vorbestraft; eine sechsmonatige Freiheitsstrafe wegen einer ähnlichen Tat sollte er demnächst antreten.

In der Tat habe es einen Streit gegeben, räumte der Angeklagte, der keine Ausbildung hat und seit sechs Jahren von Hartz IV lebt, ein. An jenem Tag sei er auswärts gewesen. Wo und mit wem, wisse er nicht mehr. Den ganzen Tag lang habe er getrunken. Zurück in Balingen habe er noch einen "Tetrapack Sangria" nachgegossen. Als er daheim angekommen sei, habe er seinen Schlüssel nicht finden können und einen Nachbarn gebeten, bei der Stadt anzurufen. Als die "Bullen" eingetroffen seien, sei er von ihnen beschimpft und grob angefasst worden. Da sei er wohl ausgetickt, habe aus Wut die Scheibe an der Eingangstüre eingeschlagen. Beleidigungen? Tritte? Daran könne er sich nicht erinnern. Er habe die Polizisten nur darauf hingewiesen, dass sein Mittelhandknochen gebrochen sei. Um das zu belegen, zeigte er eine zerknitterte Röntgenaufnahme vor. Die Polizisten habe das nicht interessiert, sie hätten ihm Handschellen angelegt und ihn mitgenommen.

Drei Polizisten, die damals vor Ort gewesen waren, schilderten die Situation anders: Bei ihrem Eintreffen habe der Mann am Fenster im Obergeschoss gestanden und randaliert. Er habe sie als "Bullenschweine" und "Missgeburten" beschimpft und gedroht, sie "abzustechen". Dann sei er aus dem Haus gestürmt und auf sie losgegangen. "Es war eine bedrohende Angriffshaltung", sagte ein Polizist im Zeugenstand. Man habe daher Pfefferspray eingesetzt. Schließlich hätten sie es geschafft, dem stark betrunkenen Mann, der dauernd nach ihnen trat, Handschellen anzulegen und ihm eine Spuckhaube überzuziehen.