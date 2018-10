Balingen Polizeieinsatz beim Warentauschtag

Tausend Menschen, schätzen die Veranstalter, fanden den Weg in die Eberthalle. Lange vor dem offiziellen Start um 13 Uhr gab es eine Menschentraube vor der Halle. Die Helfer schlüpften in die neongelben Erkennungswesten und ließen zunächst durch den Hintereingang nur diejenigen in die Halle, die Artikel abgaben.

Dennoch schafften es einige, die nichts abzugeben hatten, sich in die Halle zu schmuggeln – indem sie das Angebot machten, beim Tragen zu helfen. Die Security durchschaute den Trick, erteilte einen Platzverweis, und so konnte der erste Part der Tauschbörse noch in Ruhe und zivilisiert ablaufen.

Eine Dreiviertelstunde später schloss Mitorganisatorin Margot Möck die vordere Türe auf. Hunderte Leute warteten bereits auf den Einlass. Und dann war kein Halten mehr. Die Massen stürmten die Halle. Da konnte auch Norbert Schicht, der die Spendenkasse und die Kartons für Brillen, Hörgeräte und ausgediente Handys am Eingang bewachte, nur staunen. Zeitweise gab es kaum mehr ein Durchkommen. Die Helfer hatten buchstäblich alle Hände voll damit zu tun, Kleidung, Spielzeug oder Haushaltswaren auf den nach Kategorien eingeteilten Tischen zu verteilen. Viele Balinger, Hechinger und Albstädter waren unter den Anlieferern und froh, den heimischen Haushalt um längst nicht mehr benötigte Sachen zu erleichtern.