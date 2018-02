Balingen Polizei setzt auf starke Präsenz bei der Fasnet

Zollernalbkreis. Ab dem 8. Februar ist es wieder soweit: Für sechs Tage übernehmen in vielen Städten und Gemeinden der Region die Narren das Zepter. Bis zum "Kehraus" am Fasnetsdienstag werden Umzüge und Hallenveranstaltungen die närrische Zeit prägen.

Herausragende Veranstaltungen, die auch die Polizei fordern, sind die großen Narrensprünge in Rottweil, Villingen und Oberndorf. Neben tausenden aktiven Teilnehmern werden alleine bei diesen drei Veranstaltungen um die 50 000 Zuschauer erwartet. Dazu kommen weitere Publikumsmagnete wie der Umzug in Schwenningen oder das feucht-fröhliche "De-Bach-Na" in Schramberg.

Mit "sichtbarer Präsenz und anlassbezogenen Maßnahmen" wird die Polizei laut Mitteilung "ihr Möglichstes tun, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen". Entscheidende Kriterien für die Einsatzplanungen waren die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren und das Ergebnis der regionalen Lagebewertung. So werde es ein ganzes Paket örtlich angepasster Aktionen geben, um den polizeilichen Auftrag zu erfüllen. Bei größeren Veranstaltungen und während der Nacht werde die Polizei mit zahlreichen Beamten vor Ort sein. Auch die Videoüberwachung wie etwa in der Villinger Färberstraße werde ein Thema sein.