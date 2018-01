Balingen "Planungen schnell zur Baureife bringen"

Wie die Behörde in ihrer Straßenbau-Bilanz mitteilt, seien 2017 im Regierungsbezirk annähernd 170 Millionen Euro investiert worden. Hinzu kämen Investitionen in die Landesstraßen von knapp 36 Millionen Euro. Damit sei die Investitionssumme 2016 von rund 184 Millionen Euro nochmals um fast zwölf Prozent gesteigert worden. Tappeser: "So viel Geld haben Bund und Land noch nie in einem Jahr in die Straßeninfrastruktur im Regierungsbezirk investiert." Zudem sei es gelungen, die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel vollständig umzusetzen.