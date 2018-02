Balingen Plan: Neubau mit drei Geschossen

Balingen. Die beiden Gebäude 5 und 9 in der Balinger Färberstraße stehen größtenteils leer, der Stoffladen ist inzwischen umgezogen. Ihr weiteres Schicksal zeichnet sich nun ab: Die Abakus Immobilien GmbH in Filderstadt-Bonlanden hat die Häuser, die sich im Eigentum der Stadt befunden haben, gekauft und will sie durch einen Neubau ersetzen.