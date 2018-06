Balingen Plan für Wetterschutz

In dem Gespräch wurden die verschiedenen angedachten Modelle für eine Erweiterung beziehungsweise einen Anbau besprochen. In Kürze soll dazu auch ein Ortstermin mit der Verwaltung stattfinden. Das Hochbauamt will dann eine Grobplanung mit einer Kostenschätzung als Grundlage für die Anmeldung zum Haushalt 2019 erstellen.

Auch das Thema Urnenwand und Urnenstelen wurde angesprochen, berichtete Haug. Dabei habe der Baudezernent auf eine Vorgabe des Stadtplanungsamts zur Gestaltung und Materialbeschaffenheit von Urnenwänden hingewiesen. Auch diese Maßnahme soll für den Haushalt 2019 angemeldet werden.

Der Ostdorfer Friedhof befinde sich derzeit in einem sehr gepflegten Zustand, freute sich Haug. Es habe verschiedene positive Rückmeldungen von Bürgern gegeben. "Nachdem es in den vergangenen Jahren zurecht viel Kritik an der Arbeit des Bauhofes bei den Pflegemaßnahmen gab, darf man mal auch ein großes Lob den verantwortlichen Bauhofmitarbeitern aussprechen", sagte Haug weiter.