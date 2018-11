Pilger aus dem Oberen Schlichemtal und anderen Orten hat sich im Oktober auf die Reise nach Israel gemacht. Unter der geistlichen Leitung des Schömberger Stadtpfarrers Johannes Holdt und mit dem jungen israelischen Reiseführer Michael durchquerten die Pilger in einzelnen Wanderetappen das Heilige Land vom idyllischen See Genezareth im Norden bis nach Jerusalem und Bethlehem im Süden. Namen, Orte und Ereignisse der Evangelien wurden dabei anschaulich und rückten für alle Teilnehmer ganz nahe. Für die Ehepaare der Gruppe war Kana in Galiläa ein besonderes Erlebnis. An dem Ort, wo Jesus bei einer Hochzeit sein erstes Wunder tat, erneuerten sie ihren christlichen Ehebund. Das Hotel in der Jerusalemer Altstadt nahe der Klagemauer erlaubte es, die historischen Straßen und Heiligtümer auch abends zu erkunden. Beschenkt mit vielen Eindrücken und einer sehr guten Gemeinschaft in der Gruppe kehrten die Pilger zurück. Den Wunsch aus Psalm 122 nahmen sie als Vermächtnis mit: "Erbittet für Jerusalem Shalom (Frieden)." Foto: Privat