Balingen Pianisten bieten in Balingen mehrere perfekte Auftritte

"Diese Steigerung belegt, dass in der Region Neckar-Alb die musisch-kulturelle Bildung bei den Familien einen großen Stellenwert hat", freute sich der Vorsitzende des Regionalausschusses von "Jugend musiziert", Ingo Sadewasser, über die wachsende Begeisterung an diesem interessanten und herausforderndem Wettbewerb. Allein die Teilnahme an einem solchen Wettbewerb auf hohem Niveau sei schon ein Gewinn und eine Auszeichnung.

Mit Stolz und Begeisterung bewiesen die Kinder und Jugendlichen ihr Talent. Dahinter stecke eine intensive Vorbereitung, die technisches Können, Fleiß, Durchhaltevermögen, Fantasie, Kreativität und Lernfreude erfordere, sprach Landrat Günther-Martin Pauli den Teilnehmern seinen Respekt aus.

In der Balinger Jugendmusikschule stellten sich 14 Duos in der Kategorie "Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren" in den Altersklassen IA, IB, II und III der Jury um ihre Trossinger Vorsitzende Nieneke Hamann sowie Michael Hagemann und Shoko Hayashizaki.