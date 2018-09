Balingen Pia-Lena Flaiz absolviert FSJ-Kultur

Balingen. Die Abiturientin kommt aus Haigerloch-Gruol und sendete dem Stadtarchiv eine Initiativbewerbung zu – genau einen Tag, nachdem Stadtarchivarin Yvonne Arras ihren Vorgesetzten das FSJ-Kultur vorschlug: "Das war ein Riesen-Zufall, deshalb wurde mein Vorschlag vermutlich so schnell angenommen", erzählt Arras und lacht.

Sie hörte erstmals im Stadtarchiv Sigmaringen, in dem sie zuvor tätig war, von dem Angebot: "Vor allem jungen Leute gibt das die Möglichkeit, sich auch in diesem Bereich zu orientieren", so Arras. Auf der sozialen Ebene gebe es ja bereits einige solcher Angebote, und viele junge Leute würden sich auch für Kultur und Geschichte interessieren. Außerdem findet Arras es wichtig, so den Bereich Heimatgeschichte zu fördern.

Flaiz erzählt, dass sie sich schon immer sehr für Geschichte interessiert habe und sich deshalb sehr gefreut habe, als sie die Zusage vom Stadtarchiv bekam. Ihre erste Woche sei sehr abwechslungsreich gewesen: "Ich habe schon eine alte Schrift aus dem 19. Jahrhundert transkribiert, eine Anfrage zum Friedhof beantwortet und schildere zurzeit alte Akten aus". Im kommenden Jahr wird sie außerdem einige Veranstaltungen mitorganisieren und auch eigene Projekte planen.