Balingen Pflegeheim-"Klotz" stößt Anliegern sauer auf

"Wir sind am 21. Mai darüber informiert worden, dass wir das Baugesuch und somit die Pläne einsehen können und dass wir vier Wochen Zeit haben, um Bedenken vorzubringen", erklärt Bernd Bodmer. Und die sind ihm und seiner Frau gekommen, nachdem ihnen nach dem Studium der Pläne die Dimensionen des geplanten Gebäudes bewusst geworden seien: Es sei 51 Meter lang, 41 Meter breit, zwischen zehn und 13 Meter hoch. Sie sprechen von einem "Klotz" mit einem Volumen von rund 15.500 Kubikmeter umbauten Raums.

Die beiden Weilstetter stören sich aber nicht nur an diesen Größenordnungen. Sie können nicht nachvollziehen, dass für das Vorhaben kein Bebauungsplan aufgestellt wird. Dies sei 2016 noch ganz anders gewesen. Damals ging es ebenfalls um eine Seniorenanlage, aber um eine deutlich kleinere mit 50 Einheiten. Es habe einen Beschluss gegeben, dafür einen Bebauungsplan aufzustellen. Dies sei aber nie geschehen.

Nun werde das Baugesuch nach den Bestimmungen des Paragrafen 34 des Baugesetzbuchs beurteilt, der Vorhaben im "unbebauten Innenbereich" regelt. Da heiße es unter anderem, das Vorhaben müsse sich in die Umgebung einpassen. Doch davon kann nach Ansicht von Bernd Bodmer nicht die Rede sein. "Wir sind nicht gegen eine Seniorenanlage", hält er fest: "Doch nicht in dieser Größe und nicht an einem der schönsten Flecken in Weilstetten."

Nachdem der erste Investor ausgestiegen war und ein zweiter sein Interesse bekundet hatte, eine Seniorenanlage zu bauen, sei von Anfang klar gewesen, dass es um 75 Plätze gehe, erklärt Weilstettens Ortsvorsteher Wolfgang Schneider. Nur so sei ein Betrieb wirtschaftlich, habe der Investor dargelegt. Bereits im Mai habe der Ortschaftsrat seinen Segen zum Vorhaben gegeben, betont Schneider.

Infoveranstaltung im Juli geplant

Baudezernent Michael Wagner erinnert daran, dass 2016 das Bebauungsplanverfahren zwar nicht abgeschlossen worden sei. Dennoch habe es eine Bürgerbeteiligung und eine so genannte artenschutzfachliche Untersuchung gegeben. Bei beiden seien keine gravierenden Probleme aufgetaucht; von allen Seiten habe es Zustimmung gegeben. Daher sei auf ein neuerliches Bebauungsplanverfahren verzichtet worden, auch aus Kostengründen.

Zudem füge sich der Baukörper in die Umgebung ein, ist Wagner der Ansicht und verweist auf die Schule, das Hallenbad und den Kindergarten in unmittelbarer Nachbarschaft. Daher werde den Kriterien für die Nutzung eines "unbebauten Innenbereichs" entsprochen. Apropos Kindergarten: Sicherheitsbedenken seien in persönlichen Gesprächen ausgeräumt worden. So soll eine Straße beim Lochenbad mit einem Gehweg gebaut werden, mit einem zusätzlichen Gitter zwischen Straße und Gehweg.

Ob die Baurechtsbehörde das Baugesuch genehmigt, sei offen, sagt Wagner, alle Einwände würden geprüft. Die Anlieger müssten aber darlegen, "dass sie in ihren eigenen Rechten betroffen sind". Es gehe nicht darum, ob eventuell nicht mehr eine Wiese an das Grundstück grenze, sondern ein Gebäude. Wobei es sich um "ruhige Nachbarn" handele, sollte die Seniorenanlage gebaut werden.

Das Projekt will Ortsvorsteher Wolfgang Schneider im Juli bei einer Infoveranstaltung vorstellen. "Dann ist es aber zu spät, um Einwände vorzubringen", hält Bernd Bodmer fest.