Balingen Pfarrer spricht über Erfahrungen mit Corona-Infektion

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region

Dies, obwohl ein solcher negativer Test bei Patienten wie Seisser nach den aktualisierten Empfehlungen des Gesundheitsamts nicht mehr notwendig wäre: Wer wie der Pfarrer positiv auf Corona getestet wurde, an Covid-19 erkrankt war, sich in der Folge zehn Tage in häuslicher Absonderung befand und in den letzten beiden Quarantäne-Tagen ohne Symptome war, kann sich demnach wieder frei bewegen, gilt also als gesund und für andere nicht mehr gefährdend. Aber wie gesagt: Seisser hat gleichwohl einen nochmaligen Test machen lassen, und das Ergebnis will er abwarten, ehe er in die Hände klatscht.