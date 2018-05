Balingen Perfekte Musik, brillante Sängerin

Balingen. Nat King Coles Schlager "Mona Lisa" war ein Millionenhit. Als Balladen-Sänger war er in der Western-Komödie "Cat Ballou" neben Jane Fonda und Lee Marvin zu sehen. Im Fernsehen hatte er seine eigene Show. Dafür wurde er von ehemaligen Wegbegleitern heftig kritisiert, die seine Entdeckung als Schlager-Sänger "eine Tragödie für die Musik" bezeichneten.

Denn eigentlich begann Cole seine musikalische Laufbahn als herausragender und stilprägender, singender Jazzpianist. Miles Davis bezeichnete Coles Gesangsphrasierung als unmittelbaren Einfluss auf sein Trompetenspiel. Zudem liegt Coles richtungsweisende Bedeutung in der Gründung des ersten voll integrierten Piano-Trios mit Klavier, Gitarre und Bass.

Bürkle und "Swinging’ Woods" boten im Zollernschloss den sauber und schlüssig durchorganisierten Wechsel von Solo- und Begleitaktivitäten aller drei Instrumente nahezu in Perfektion. Mit "Unforgettable", "Nature Boy", "I Get A Kick Out Of You", "Beautiful Moons Ago", "It’s Only A Papermoon", "Straighten Up And Fly Right", "Embraceable You" reihten sie Songperle um Songperle aneinander. Geradezu kammermusikalisch gerieten die wunderbar lyrischen Balladen "When I Fall In Love", "The Very Thought Of You" und "Smile".