Balingen "Parken bleibt weiter gebührenfrei"

Von Seiten der Stadtverwaltung habe man nicht vor, so Reitemann, an der bestehenden Situation, insbesondere der Gebührenfreiheit, etwas zu ändern. Denkbar wäre indes, die Parksituation an gewissen Stellen zu ändern. Etwa am Parkplatz gegenüber dem Stadtfriedhof, auf dem Autofahrer ihre Fahrzeuge derzeit ohne zeitliche Bechränkung abstellen können – dort könnte man, so Reitemann, auf Kurzzeitparken mit Parkscheibe umstellen.