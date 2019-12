Balingen Pächterwechsel im "Café Noahs"

Das Ehepaar ist sich einig, mit der Übernahme des "Noahs" den richtigen Schritt gemacht zu haben. Die Aberles äußeren Respekt vor der Leistung ihrer Vorgänger Gebauer und Merkt: Diese hätten das Lokal zu einem beliebten Treffpunkt gemacht.

Im Großen und Ganzen soll das Konzept daher so bleiben, wie es ist. Lediglich Feinheiten würden hinzugefügt. Das Gastro-Ehepaar verfolgt beispielsweise den Anspruch, möglichst wenig Müll zu produzieren: Strohhalme aus Glas statt aus Plastik, Milch aus der Kanne statt in Wegwerfdosen, Bierdeckel aus Stoff statt aus Pappe – all das hat sich in ihrem Betrieb in Bad Urach bewährt und soll auch in Balingen so gehandhabt werden.