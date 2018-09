In die Fränkische Schweiz hat die viertägige Wanderfahrt der Ostdorfer Albvereins-Ortsgruppe geführt. In Muggendorf an der Wisent wurde Quartier bezogen, dort war gleichzeitig Ausgangspunkt der verschiedenen Tageswanderungen. Ruinen, Burgen, steile Felswände, Höhlen, mystische Plätze und malerische Dörfer machten die Touren für die 26 Teilnehmer zu einem interessanten und abwechslungsreichen Erlebnis. Und auch das Wetter zeigte sich während der Tage von seiner guten Seite. Auch die gute fränkische Küche wurde genossen. Bestens organisiert und geleitet wurde die Fahrt von Wanderwart Volkmar Merz. Foto: Privat