Balingen Ortskirchliche Verwaltung steht

Die öffentliche Amtsverpflichtung soll in einem Festgottesdienst in der Balinger Stadtkirche am 14. Januar stattfinden, bei dem dann auch der förmliche Beitritt der Kirchengemeinden Engstlatt und Heselwangen zur Gesamtkirchengemeinde Balingen gefeiert wird.

Mitglieder des Gremiums der Gemeinde Balingen-Ost werden Sigrid Baumann, Renate Gutsche und Marlies Kempka, die bereits Erfahrung in dem Amt als Kirchengemeinderäte haben. Dazu kommen Martin Kammerer, Angelika Kunze und Siegfried Haas.

Mit Pfarrer Christof Seisser als Vorsitzendem bilden sie nun das Gremium, das bis Ende 2019 die beiden Kirchengemeinden Heselwangen und Balingen-Ost fusionieren soll, damit dann bei den allgemeinen Kirchenwahlen ein gemeinsamer Kirchengemeinderat gewählt werden kann.