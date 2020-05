Balingen Ortschaftsrat wünscht Netto-Markt

In der Debatte ist nicht der Weilstettener Markt umstritten, wie sich vergangene Woche im Technischen Ausschuss des Gemeinderats zeigte. Sondern die Koppelung mit der Niederlassung, die die Volksbank Hohenzollern-Balingen für die Edeka-Tochter an der Wilhelm-Kraut-Straße bauen will: Den einen Markt gibt’s nicht ohne den anderen. Offenbar will Netto den nicht optimalen Standort in Weilstetten nur realisieren, wenn im Gegenzug auf dem bisher gemäß der Einzelhandelskonzeption dafür nicht gänzlich kompatiblen Sahnegrundstück in Balingen auch ein Markt entstehen kann. Tenor im Weilstettener Gremium war nun, dass der Gemeinderat in der Sitzung kommende Woche (Dienstag, 26. Mai, 17 Uhr, Stadthalle) im Sinne Weilstettens entscheiden - und beide Märkte möglich machen solle.