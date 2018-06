Balingen Ortschaftsrat ist gegen Radwegekonzept

Die Bürgervertreter bemängelten unter anderem, dass der Naturschutz die Verbindung von Reichenbacher Hof und Heselwangen abgelehnt hatte. Der Ortschaftsrat verlangt jetzt die nochmalige Prüfung des Sachverhalts.

Die Ablehnung wird als unverhältnismäßig angesehen, auch weil ein bereits vorhandener Trampelpfad schon jetzt die noch nicht erschlossene Wiesenfläche beeinträchtige.

Zudem ist nach Ansicht des Ortschaftsrats die Sicherheit des in den Planungen angegebenen Radwegs durch Heselwangen zu verbessern. Besonders in der Weihentalstraße und in der Bürgermeister-Jetter-Straße seien die Straßenquerungen gefährlich.