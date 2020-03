Balingen "Orpheus"-Premiere rundum gelungen

Balingen - Göttervater Jupiter im Donald-Trump-Style, Plutos Diener mit Desinfektionsmittel und Jugendliche, die sich mit dem Zustand der Welt nicht einfach so abfinden mögen – die Balinger Version der Operette "Orpheus in der Unterwelt" hat am Freitagabend so einiges durcheinander gewirbelt. Und den Besuchern mächtig Spaß bereitet.