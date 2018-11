Balingen "Opus 4"-Musiker bringen frischen Wind in Heilig Geist

Sehr schön gelang der Chor-Satz von Heinrich Schütz, vielfältig in Tempo, Rhythmus und Dynamik, und man hatte sich inzwischen so an die feine Zeichnung, Klarheit und Wärme der Barockposaunen gewöhnt, dass der Übergang zur "Normalposaune" erst mal als schwerfällig empfunden wurde. Aber Bachs 3. Brandenburgisches Konzert konnten die Vier technisch nicht anders bewältigen. Das war eine Heidenarbeit - aber sie meisterten die Interpretation, auch wenn sie ungewöhnlich klang.