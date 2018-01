Balingen Ohrwurm: Zwei Kandidaten aus dem Kreis

Balingen/Burladingen. Eine Jury hat aus den 50 Bewerbungen des Fastnachtshit-Wettbewerbs zwölf Finalisten ausgewählt. Nun stehen sie am Sonntag, 11. Februar, ab 16 Uhr in der Stadthalle in Singen/Hohentwiel auf der Bühne und präsentieren ihren Fastnachtshit 2018. Den mitreißendsten Gassenhauer küren das Publikum vor Ort und die Fernsehzuschauer zu Hause am Bildschirm. Auch zwei Kandidaten aus dem Zollernalbkreis haben es geschafft, nämlich "Die Jauchzaaa" aus Stuttgart und Balingen sowie "Peter Fidel und Lena" aus Burladingen-Melchingen.

Die Promi-Jury in der Halle mit Schauspielerin Ursula Cantieni, Sängerin Alexandra Hofmann und Entertainer Hansy Vogt darf die närrischen Hits nur kommentieren, ausschlaggebend ist das Urteil der Zuschauer. Der Gewinner darf auswählen aus einem professionellen Musikvideo, eine CD-Produktion in den Tonstudios des SWR oder ein Profi-Fotoshooting. Das SWR-Fernsehen überträgt live.