Eine Spende über 1250 Euro haben unlängst Friedrich Scholte-Reh, Vorsitzender des Balinger Obst- und Gartenbauvereins, und Axel Schuler, Chef des Imkervereins Balingen-Geislingen-Rosenfeld, an die Ökumenische Hospizgruppe Balingen übergeben. Unser Bild zeigt (von links) Axel Schuler, Pfarrer Christof Seisser, Birgit Schafitel-Stegmann von der Hospizgruppe und Friedrich Scholte-Reh. Zusammengekommen war die Summe beim Erntedankfest in Heselwangen, wo in Zusammenarbeit mit den Pflegeheimen Nadia Hoss und der Bäckerei Keck aus Leidringen Spezialitäten rund um die Steckrübe für den guten Zweck verkauft worden waren. Foto: Privat