Balingen OGV Frommern-Dürrwangen bietet einiges

Im Gemeindehaus Fronhof begrüßte der Vorsitzende Ulrich Ende rund 60 Gäste. Kreisfachberater Markus Zehnder hielt einen Vortrag zum Thema "Der Garten im Jahreslauf". Der Verein zählt 183 Mitglieder und kann auf ein aktives Jahr zurückblicken. Für die Pflegearbeiten rund um die Obstanlage mit der Vereinshütte und der angegliederten Streuobstwiese haben die Mitglieder viele Arbeitsstunden geleistet. Im Frühjahr und Herbst fanden die Baumschnittkurse auf dem Kapf statt. Zur Aufbesserung der Vereinskasse wurden die Gelben Säcke verteilt und Altpapier gesammelt. Drei bunte Blumenbeete, eingesät mit bienenfreundlichen Blumen, zierten den ganzen Sommer lang die Streuobstwiese auf dem Kapf.

Mit den Kindern von den Kindergärten Fronhof, Arche Noah und Seestrolche aus Frommern und Dürrwangen nahm der OGV an der Aktion "Deutschland summt. Wir tun was für Bienen" teil. Mit viel Eifer haben die Kinder im Frühjahr die Aussaat vorgenommen und beobachtet, wie Bienen und Insekten an den Blüten Nahrung fanden. Ein weiterer Höhepunkt war das Herbstfest. Die bereits legendäre Wanderung zwischen den Jahren zum Jahresabschluss führte nach Schömberg.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Emilie Stingel und Dieter Kopf mit dem goldenen LOGL-Bäumchen geehrt, ein weiteres Mitglied ist dem OGV seit 25 Jahren treu und erhielt das silberne LOGL-Bäumchen. Für besondere Dienste wurden Jörg Majer, Hans Stingel und Herbert Vögele geehrt. Friedrich Halter ist zum Ehrenmitglied ernannt worden.