Balingen Oft schämt man sich, darüber zu reden

Auch beim Alter der Kinder gibt es Unterschiede: 15 waren zwischen null und zwei Jahre alt, zwölf zwischen sechs und zehn. Hinzu kamen fünf Zwei- bis Vierjährige, drei Vier- bis Sechsjährige, vier Zehn- bis 14-Jährige und zwei, die älter als 14 Jahre waren. Für sie, die in vielen Fällen auch traumatisiert sind, werden Plätze in Schulen und Kindergärten vermittelt, und es werden Freizeiten und Therapien angeboten.

Die Frauen, die hier aufgenommen werden, kommen nicht aus dem Zollernalbkreis. "Damit die Person, die ihnen Gewalt angetan hat, sie nicht so leicht finden kann", erklärt Christa Reck. Frauen aus dem Zollernalbkreis werden in einem anderen Landkreis oder Bundesland aufgenommen. "Über Intranet sind wir in Kontakt mit den anderen Frauenhäusern und erfahren, wo es freie Plätze gibt."

Wie lange eine Betroffene im Durchschnitt im Frauenhaus bleibt? Schwer zu sagen, meint Christa Reck. "Bis sie im neuen Leben Fuß gefasst haben. Viele gehen aber auch nach Hause zurück. Zu der Person, von der sie Gewalt erfahren haben."

Das Frauenhaus Zollernalbkreis ist telefonisch erreichbar unter 07433/84 06 oder online unter der Adresse www.frauenhaus-zak.de.