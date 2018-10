Balingen Offizielle Einweihung: Freude nach 17 Monaten Bauzeit

Balingen-Roßwangen. Nach 17-monatiger Bauzeit hat der Sportverein Roßwangen die offizielle Eröffnung des neuen Vereinsheims gefeiert. Dazu begrüßte die Vorsitzende Melanie Butz zahlreiche am Bau beteiligte Handwerker, Vertreter der Roßwanger Vereine, zahlreiche Ehrengäste und alle Helfer, die mit mehr als 1300 geleisteten Arbeitsstunden die Fertigstellung ermöglicht haben.

In ihrem Grußwort erinnerte die Vorsitzende an den 24. Dezember 2015, als das "Hüttle" durch Brandstiftung zerstört worden war. Viele Monate dauerten die Verhandlungen mit der Versicherung und zahlreichen Behörden, bis dann im Juni 2017 der Wiederaufbau beginnen konnte.

Große Unterstützung bei Planung und Ausschreibung der Handwerkerleistungen erhielt der SV vom Vereinsmitglied Peter Kölmel. Dieser erinnerte in seinem Grußwort an Planungszeit und Bauablauf. Nahezu alle am Bau beteiligten Handwerksbetriebe unterstützten mit Preisnachlässen oder Spenden den Verein. Ehrenmitglied Alois Mayer ermöglichte mit seinem Garten- und Landschaftsbaubetrieb, dass zur Eröffnung die Terrasse und der Freibereich fertig geworden sind. Sehr viele Arbeiten am Innenausbau wurde von einem treuen Helferstamm in Eigenleistung ausgeführt.