Balingen Obst- und Gartenbauverein hat gemeinsam viel bewegt

Die Neuwahlen haben im Vorstand keine wesentlichen Veränderungen ergeben, so dass das Gremium in den bisherigen Positionen einstimmig wiedergewählt wurde. Ein Beisitzer verließ auf eigenen Wunsch seinen Posten. Das neue Jahr bringt wieder einige Aktivitäten, so einen Sommer- und einen Winterschnittkurs und das Herbstfest am 4. November.